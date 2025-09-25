Conférence « De Massoud à Massoud, 20 ans après » Maison des associations Le Puy-en-Velay
Conférence « De Massoud à Massoud, 20 ans après » Maison des associations Le Puy-en-Velay jeudi 25 septembre 2025.
Grand reporter, écrivain voyageur, universitaire spécialisé dans la géopolitique arabo-musulmane, Salvatore Lombardo nous propose de décrypter avec lui le dessous des cartes des crises mondiales qui éclatent nos démocraties depuis un demi-siècle.
English :
Grand reporter, travel writer and academic specializing in Arab-Muslim geopolitics, Salvatore Lombardo invites us to decipher with him the underbelly of the global crises that have been shattering our democracies for half a century.
German :
Salvatore Lombardo, Großreporter, Reiseschriftsteller und Akademiker mit Spezialisierung auf arabisch-islamische Geopolitik, lädt uns ein, mit ihm die Hintergründe der globalen Krisen zu entschlüsseln, die unsere Demokratien seit einem halben Jahrhundert zerbrechen.
Italiano :
Salvatore Lombardo è un importante reporter, scrittore di viaggi e accademico specializzato in geopolitica arabo-musulmana. Scoprite con lui i retroscena delle crisi globali che hanno sconvolto le nostre democrazie nell’ultimo mezzo secolo.
Espanol :
Salvatore Lombardo es un destacado reportero, escritor de viajes y académico especializado en geopolítica árabe-musulmana. Acompáñele en esta mirada entre bastidores a las crisis mundiales que han destrozado nuestras democracias en el último medio siglo.
