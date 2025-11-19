Conférence de matali crasset Ecole supérieure d’art et de design Saint-Etienne Saint-Étienne

Conférence de matali crasset Ecole supérieure d’art et de design Saint-Etienne Saint-Étienne mercredi 19 novembre 2025.

Loire

Conférence de matali crasset Ecole supérieure d’art et de design Saint-Etienne 14 rue Marius Pattinaud Saint-Étienne Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-11-19 18:00:00

fin : 2025-11-19

Date(s) :

2025-11-19

Avec son approche novatrice et engagée, matali crasset réinvente les objets, les espaces et les usages en mettant l’humain et l’expérimentation au cœur de ses créations.

.

Ecole supérieure d’art et de design Saint-Etienne 14 rue Marius Pattinaud

Saint-Étienne 42000 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 49 74 70 info@citedudesign.com

English :

With her innovative and committed approach, matali crasset reinvents objects, spaces and uses, putting people and experimentation at the heart of her creations.

German :

Mit ihrem innovativen und engagierten Ansatz erfindet Matali Crasset Objekte, Räume und Nutzungen neu, indem sie den Menschen und das Experimentieren in den Mittelpunkt ihrer Kreationen stellt.

Italiano :

Con il suo approccio innovativo e impegnato, matali crasset reinventa oggetti, spazi e usi mettendo le persone e la sperimentazione al centro delle sue creazioni.

Espanol :

Con su enfoque innovador y comprometido, matali crasset reinventa objetos, espacios y usos situando a las personas y la experimentación en el centro de sus creaciones.

L’événement Conférence de matali crasset Saint-Étienne a été mis à jour le 2025-05-16 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès