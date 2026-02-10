Conférence de médiumnité avec Philippe Sarrade Charroux Charroux

Conférence de médiumnité avec Philippe Sarrade

Charroux 7 Grande Rue Charroux Allier

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-01 14:15:00

fin : 2026-03-01 17:30:00

Date(s) :

2026-03-01

Qui sont nos guides ? Comment communiquer avec eux et recevoir leur réponse ? ai-je un guide? Autant de questions que beaucoup de personnes se posent . Le temps de cette conférence , Philippe Sarrade vous propose d’échanger autour de cette thématique.

.

Charroux 7 Grande Rue Charroux 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 45 90 43 marieclaireraphanel@gmail.com

English :

Who are our guides? How can I communicate with them and receive their answers? Do I have a guide? These are just some of the questions many people ask themselves. Philippe Sarrade invites you to share your thoughts on this subject.

