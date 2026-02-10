Conférence de médiumnité avec Philippe Sarrade Charroux Charroux
Charroux 7 Grande Rue Charroux Allier
Qui sont nos guides ? Comment communiquer avec eux et recevoir leur réponse ? ai-je un guide? Autant de questions que beaucoup de personnes se posent . Le temps de cette conférence , Philippe Sarrade vous propose d’échanger autour de cette thématique.
Charroux 7 Grande Rue Charroux 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 45 90 43 marieclaireraphanel@gmail.com
English :
Who are our guides? How can I communicate with them and receive their answers? Do I have a guide? These are just some of the questions many people ask themselves. Philippe Sarrade invites you to share your thoughts on this subject.
