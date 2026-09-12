Conférence de Monique Blérald -Une traversée littéraire du carnaval de Guyane et du personnage typique et mythique du Touloulou, au cœur de l’âme guyanaise. Musée des Arts d’Afrique et d’Asie Vichy
vendredi 16 octobre 2026 · Musée des Arts d'Afrique et d'Asie · Vichy
Informations pratiques
Vichy
Conférence de Monique Blérald -Une traversée littéraire du carnaval de Guyane et du personnage typique et mythique du Touloulou, au cœur de l’âme guyanaise.
Musée des Arts d’Afrique et d’Asie 16 avenue Thermale Vichy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16 17:00:00
fin : 2026-10-16 18:00:00
Date(s) :
2026-10-16
Proposé par Cheminements littéraires en Bourbonnais dans le cadre de Terr-Histoires 2026-la littérature au fil du temps, de l’Histoire et du Patrimoine .
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Musée des Arts d’Afrique et d’Asie 16 avenue Thermale Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 97 76 40 musee-aaa@wanadoo.fr
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English :
Presented by Cheminements littéraires en Bourbonnais as part of “Terr-Histoires 2026—Literature Through Time, History, and Heritage.”
L’événement Conférence de Monique Blérald -Une traversée littéraire du carnaval de Guyane et du personnage typique et mythique du Touloulou, au cœur de l’âme guyanaise. Vichy a été mis à jour le 2026-08-31 par Vichy Destinations
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