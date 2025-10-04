Conférence de Nadine Draux Descartes

Conférence de Nadine Draux Descartes samedi 4 octobre 2025.

Conférence de Nadine Draux

Descartes Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04 16:00:00

fin : 2025-10-04 17:00:00

Date(s) :

2025-10-04

Dans le cadre de la fête de la science, cette conférence de Nadine Draux, professeure agréée de philosophie, portera sur » Le Jeu et l’intelligence « .

Dans le cadre de la fête de la science, cette conférence de Nadine Draux, professeure agréée de philosophie, portera sur » Le Jeu et l’intelligence « . .

Descartes 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 92 42 00 musee@ville-descartes.fr

English :

As part of the Fête de la Science, this talk by Nadine Draux, associate professor of philosophy, will focus on « The Game and Intelligence ».

German :

Im Rahmen des Wissenschaftsfestes befasst sich dieser Vortrag von Nadine Draux, einer zugelassenen Professorin für Philosophie, mit dem Thema « Das Spiel und die Intelligenz ».

Italiano :

Nell’ambito della Festa della Scienza, l’intervento di Nadine Draux, insegnante di filosofia qualificata, sarà incentrato su « Il gioco e l’intelligenza ».

Espanol :

En el marco de la Fiesta de la Ciencia, esta conferencia de Nadine Draux, profesora diplomada de filosofía, versará sobre « El juego y la inteligencia ».

L’événement Conférence de Nadine Draux Descartes a été mis à jour le 2025-08-28 par Loches Touraine Châteaux de la Loire