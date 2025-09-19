Conférence De Néandertal à Notre-Dame de Paris, la fabrique de la France Espace culturel Saint-Exupéry Marignane

Conférence De Néandertal à Notre-Dame de Paris, la fabrique de la France Espace culturel Saint-Exupéry Marignane vendredi 19 septembre 2025.

Conférence De Néandertal à Notre-Dame de Paris, la fabrique de la France

Vendredi 19 septembre 2025.

A 19h. Espace culturel Saint-Exupéry 53-55 rue Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-19

Date(s) :

2025-09-19

La Ville de Marignane organise une conférence, à l’espace culturel Saint-Exupéry.

Elle sera animée par Dominique Garcia et aura pour thème « De Néandertal à Notre-Dame de Paris, la fabrique de la France ».

Vous êtes attendus nombreux !

La conférence est un exposé ou un discours ouvert au grand public dans lequel l’animateur traite de sujets variés d’ordre artistique, littéraire, scientifique, etc. Elle peut être accompagnée de supports comme un film ou une projection.

Il se crée un échange, le conférencier répond aux questions posées. .

Espace culturel Saint-Exupéry 53-55 rue Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 10 14 70 affairesculturelles@ville-marignane.fr

English :

The town of Marignane is organizing a conference at the Espace Culturel Saint-Exupéry.

It will be hosted by Dominique Garcia on the theme: « From Neanderthal to Notre-Dame de Paris, the making of France ».

We look forward to seeing you there!

German :

Die Stadt Marignane organisiert eine Konferenz im Kulturraum Saint-Exupéry.

Sie wird von Dominique Garcia geleitet und hat das Thema: « De Néandertal à Notre-Dame de Paris, la fabrique de la France » (Von Neandertal bis Notre-Dame de Paris, die Fabrik Frankreichs).

Sie werden zahlreich erwartet!

Italiano :

La città di Marignane organizza una conferenza presso l’Espace Culturel Saint-Exupéry.

La conferenza sarà tenuta da Dominique Garcia e avrà come tema: « Da Neanderthal a Notre-Dame de Paris, la creazione della Francia ».

Non vediamo l’ora di vedervi lì!

Espanol :

La ciudad de Marignane organiza una conferencia en el Espace Culturel Saint-Exupéry.

Dominique Garcia será la anfitriona y el tema: « De Neanderthal a Notre-Dame de Paris, la construcción de Francia ».

Esperamos contar con su presencia

L’événement Conférence De Néandertal à Notre-Dame de Paris, la fabrique de la France Marignane a été mis à jour le 2025-08-19 par Office de Tourisme de Marignane