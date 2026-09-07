Conférence De Néandertal aux Celtes : 300 000 ans de présence humaine en Moselle-est par Sébastien Schmit, Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim, Bliesbruck

Informations pratiques

Conférence De Néandertal aux Celtes : 300 000 ans de présence humaine en Moselle-est par Sébastien Schmit Samedi 19 septembre, 16h00 Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim Moselle

230 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Enseignant en Lettres au collège Jean-Jacques Kieffer de Bitche, Sébastien Schmit effectue, depuis près de trente ans, des prospections archéologiques de surface dans le secteur de Rimling au Pays de Bitche. Ces prospections pédestres ont permis de découvrir de nombreux sites paléolithiques, néolithiques, mésolithiques, protohistoriques (Âges du Bronze et du Fer), gallo-romains et médiévaux. Ses recherches ont permis de mieux cerner l’origine et la diffusion des roches utilisées durant la Préhistoire et la Protohistoire, de découvrir plusieurs carrières de meules, d’établir un inventaire des haches polies néolithiques et des meules néolithiques et protohistoriques de la Lorraine.

Il contribue activement aux travaux de recherche du Blies Survey Project qui étudie les environs de Bliesbruck.

En partenariat avec la Société d’Histoire et d’Archéologie de la Lorraine.

Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim 1 Rue Robert Schuman, 57200 Bliesbruck, France Bliesbruck 57200 Moselle Grand Est +33387350220 https://moselle-culture.fr Aménagé dans la vallée de la Blies, le Parc Archéologique Européen de Bliesbruck – Reinheim, à cheval sur la frontière franco-allemande fait découvrir la civilisation gallo-romaine, du Ve siècle avant J.-C. au Ve siècle après J.-C.

Bliesbruck a vu renaître les vestiges d’une petite ville gallo-romaine avec ses thermes publics présentés dans un pavillon muséal, ses quartiers artisanaux et commerciaux ainsi que sa zone expérimentale : boulangerie, poterie, potager. Reinheim offre aux yeux du public une vaste villa gallo-romaine et une reconstitution muséographique de la tombe de la Princesse de Reinheim. Parkings, bus, piste cyclable.

Enseignant en Lettres au collège Jean-Jacques Kieffer de Bitche, Sébastien Schmit effectue, depuis près de trente ans, des prospections archéologiques de surface dans le secteur de Rimling au Pays de…

© Sébastien Schmit