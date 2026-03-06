Conférence de Neige Sinno Salle du conseil Ascain

Conférence de Neige Sinno

Salle du conseil 34 route de Saint Ignace Ascain Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Conférence avec la romancière Neige Sinno Quels mots pour les violences sexuelles faites aux enfants ?

Modéré par Joana Irigaray. En français, traduction en euskara. .

Salle du conseil 34 route de Saint Ignace Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 66 89 kultura@mairie-ascain.fr

