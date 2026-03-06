Conférence de Neige Sinno Salle du conseil Ascain
Conférence de Neige Sinno Salle du conseil Ascain vendredi 6 mars 2026.
Conférence de Neige Sinno
Salle du conseil 34 route de Saint Ignace Ascain Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-06
fin : 2026-03-06
Date(s) :
2026-03-06
Conférence avec la romancière Neige Sinno Quels mots pour les violences sexuelles faites aux enfants ?
Modéré par Joana Irigaray. En français, traduction en euskara. .
Salle du conseil 34 route de Saint Ignace Ascain 64310 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 66 89 kultura@mairie-ascain.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conférence de Neige Sinno
L’événement Conférence de Neige Sinno Ascain a été mis à jour le 2026-03-02 par Office de Tourisme Pays Basque