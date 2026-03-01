Conférence de Nicolas Py Espace des Arts Morlaix

Conférence de Nicolas Py

Espace des Arts 41 Quai du Léon Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-26 15:30:00

fin : 2026-03-26

Date(s) :

2026-03-26

Le 26 mars, à 15h30, venez assister à la conférence de Nicolas Py, chercheur océaniste, spécialiste de l’histoire de l’art et des collections de Micronésie & Enclaves polynésiennes, du cabinet Corail & Mana .

Nicolas Py-Corigliano viendra présenter les collections océaniennes du musée des Jacobins sur lesquelles il travaille en collaboration avec l’équipe du musée depuis plusieurs années.

La conférence se tiendra auprès des œuvres actuellement exposées à l’Espace des arts, et

s’intéressera dans un premier temps à mettre en lumière les recherches menées sur la collection de Morlaix.

Ces recherches permettent de mieux connaître le fonds, et particulièrement les œuvres

exposées ici. Celles-ci seront au cœur du second temps de la conférence. Les œuvres exposées sont pour certaines exceptionnelles et rares en collections publiques.

Réservation au 02 98 88 07 75 ou musee.jacobins@agglo.morlaix.fr .

Espace des Arts 41 Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 15 15 24

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English : Conférence de Nicolas Py

L’événement Conférence de Nicolas Py Morlaix a été mis à jour le 2026-03-13 par OT BAIE DE MORLAIX