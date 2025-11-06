Conférence De Notre-Dame de Paris à Notre-Dame de Kientzheim, restauration d’orgues

126 rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-11-06 18:30:00

fin : 2025-11-06 20:00:00

Date(s) :

2025-11-06

Cette conférence porte sur la restauration des orgues au XXI ème siècle et est animée par le maître d’oeuvre qui a restaurer celui de Notre-Dame de Paris.

Le thème de cette conférence est De Notre-Dame de Paris à Notre Dame de Kientzheim, restaurer des orgues au XXI ème siècle .

Elle est animé par Christian Lutz, maître d’œuvre de la restauration de l’orgue de Notre-Dame de Paris et expert national qui a classé Monument historique les orgues de Kientzheim.

Une conférence exceptionnelle qui se révélera particulièrement intéressante dans le lieu dédié au grand organiste qu’était aussi Albert Schweitzer…

0 .

126 rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 3 67 35 19 49 aaok@laposte.net

English :

This conference focuses on organ restoration in the 21st century, and is hosted by the master builder who restored Notre-Dame de Paris.

German :

Jahrhundert und wird von dem Baumeister geleitet, der die Orgel von Notre-Dame de Paris restauriert hat.

Italiano :

Questa conferenza affronta il tema del restauro degli organi nel XXI secolo ed è condotta dal maestro costruttore che ha restaurato l’organo di Notre-Dame de Paris.

Espanol :

Esta conferencia aborda la restauración de órganos en el siglo XXI, y está dirigida por el maestro de obras que restauró el órgano de Notre-Dame de París.

L’événement Conférence De Notre-Dame de Paris à Notre-Dame de Kientzheim, restauration d’orgues Kaysersberg Vignoble a été mis à jour le 2025-10-28 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg