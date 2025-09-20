Conférence de P. Fabre, « L’élevage ovin en Crau et l’inscription de la transhumance au patrimoine culturel immatériel de l’humanité » Château des Baumes Istres

Conférence de P. Fabre, « L’élevage ovin en Crau et l’inscription de la transhumance au patrimoine culturel immatériel de l’humanité » Samedi 20 septembre, 17h00 Château des Baumes Bouches-du-Rhône

places limitées

Patrcik Fabre, ingénieur agricole et membre de la Maison de la Transhumance, est un spécialiste du monde du pastoralisme. Il est l’auteur de nombreux ouvrages et articles, et concepteur de plusieurs expositions itinérantes autour du métier de berger et de la transhumance. Il est à l’origine de la création du GR ® 69 La Routo ®, qui relie Arles à la vallée de la Stura (Piémont).

Il abordera lors de cette conférence l’élevage ovin dans la Crau et la toute récente inscription de la transhumance au patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO.

Château des Baumes Boulevard Dethez, 13800 Istres Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490459614 [{« type »: « email », « value »: « patrimoine.culturel@ampmetropole.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 11 69 36 38 »}] Le château des Baumes est une maison de maître de style Italien, chère au cœur des Istréens, entièrement restaurée pour devenir un lieu de séminaire et de travail pour institutions et entreprises.

Le nom de cette demeure provient des grottes (baumes) jadis visibles avant l’urbanisation du quartier. Auguste Balthazard Denis Arduin (1854-1920) avait hérité de ses parents une propriété agricole au quartier de Pepi. Sur cette propriété figurait une maison de maître que le nouveau propriétaire fit restaurer et transformer en villa italienne. C’est à cette époque que les Istréens l’ont surnommé château Arduin, notamment pour son second étage et sa loggia à 7 baies qui offrait des vues imprenables sur les étangs de Berre et de l’Olivier. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands l’ont utilisé comme hôpital.

En 2020 et 2021 le château des Baumes a fait l’objet d’une rénovation complète.

L’Office de Tourisme est spécifiquement chargé d’animer la salle de réception du rez-de-chaussée à travers conférences, visites, soirées thématiques et autres manifestations en relation avec les partenaires institutionnels locaux et le tourisme.

© Collection Caramante – AMPMETROPOLE