Conférence de passionnés de photographie animalière Salle municipale Eugène Le Roy Le Bugue

Conférence animée par Charlotte et Alain mas, passionnés de photographie animalière.

Une rencontre entre beauté des images, engagement pour le vivant, sensibilisation à la protection de la nature.

Salle municipale Eugène Le Roy Allée Paul Jean Souriau Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 41 51 43 colette.talbot@sfr.fr

English : Conférence de passionnés de photographie animalière

Conference hosted by Charlotte and Alain Mas, passionate wildlife photographers.

An encounter between beautiful images, a commitment to the living world and awareness of the need to protect nature.

German : Conférence de passionnés de photographie animalière

Konferenz unter der Leitung von Charlotte und Alain mas, leidenschaftliche Tierfotografen.

Eine Begegnung zwischen der Schönheit der Bilder, dem Engagement für das Lebendige und der Sensibilisierung für den Schutz der Natur.

Italiano :

Una conferenza tenuta da Charlotte e Alain Mas, appassionati di fotografia naturalistica.

Un incontro tra la bellezza delle immagini, l’impegno per la vita e la sensibilizzazione sulla necessità di proteggere la natura.

Espanol : Conférence de passionnés de photographie animalière

Una conferencia organizada por Charlotte y Alain Mas, apasionados de la fotografía de la vida salvaje.

Un encuentro entre la belleza de las imágenes, el compromiso con la vida y la sensibilización sobre la necesidad de proteger la naturaleza.

