Conférence de Patrice Foissac sur le Justice sous l’Ancien Régime Albas

Dans le cadre des conférences organisées par la Bibliothèque d’Albas, le samedi 28 février à 16 h aura lieu un exposé qui s’annonce passionnant par l’historien Patrice Foissac sur le thème Les justices sous l’Ancien Régime . L’occasion d’évoquer l’évolution du droit et de ses instances judiciaires du haut Moyen-âge jusqu’à l’époque contemporaine. De l’absolutisme royal à l’influence de l’Eglise… Patrice Foissac s’appuira sur quelques exemples issus de l’histoire d’Albas.

As part of the series of lectures organized by the Albas Library, historian Patrice Foissac will give what promises to be a fascinating talk on Justice under the Ancien Régime on Saturday, February 28 at 4 pm

