Conférence de Patricia Carlier au Grand Temple de Vauvert Grand Temple de Vauvert Vauvert

Conférence de Patricia Carlier au Grand Temple de Vauvert Vendredi 19 septembre, 18h30 Grand Temple de Vauvert Gard

Gratuit.

Début : 2025-09-19T18:30:00 – 2025-09-19T20:00:00

Confèrence de Patricia Carlier sur le plus beau Temple de l’architecte Charles Durand ainsi que sur les protestants et la République à Vauvert.

Grand Temple de Vauvert Rue des capitaines, 30600 Vauvert Vauvert 30600 Gard Occitanie +33 (0)4 66 88 28 52 https://www.coeurdepetitecamargue.fr La construction du temple selon les plans de Charles Durand est entreprise en 1811 et s’achève en 1817. L’entrée est dotée d’un portique ajouté devant le demi-cercle, avec deux colonnes entre deux pilastres et redoublé par quatre colonnes ioniques surmontées d’un fronton triangulaire.

Un clocher discret est ajoutée en retrait et sur le coté. En 1864, une lanterne centrale et plus tard en 1867, une salle de bibliothèque viendront compléter l’ensemble qui se distingue par ses volumes purs et son authenticité.

