Conférence de Philippe B. Tristan Centre social Lons-le-Saunier
Conférence de Philippe B. Tristan Centre social Lons-le-Saunier dimanche 28 décembre 2025.
Conférence de Philippe B. Tristan
Centre social 2 Rue de Pavigny Lons-le-Saunier Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-28 17:00:00
fin : 2025-12-28
Date(s) :
2025-12-28
Des sagesses millénaires de l’Altaï aux problèmes du monde contemporain. .
Centre social 2 Rue de Pavigny Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté culturesdelest@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conférence de Philippe B. Tristan
L’événement Conférence de Philippe B. Tristan Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2025-12-18 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION