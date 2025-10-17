Conférence de Philippe Broussard MuPop Music Museum Montluçon

Conférence de Philippe Broussard MuPop Music Museum Montluçon vendredi 17 octobre 2025.

Conférence de Philippe Broussard

MuPop Music Museum 3 rue Notre-Dame Montluçon Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 18:00:00

fin : 2025-10-17

Date(s) :

2025-10-17

Conférence de Philippe Broussard, journaliste et directeur adjoint de la rédaction du Monde sur son livre Le photographe inconnu de l’occupation suivie d’une séance de dédicace.

.

MuPop Music Museum 3 rue Notre-Dame Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 19 62 contact@mupop.fr

English :

Lecture by Philippe Broussard, journalist and deputy editorial director of Le Monde, on his book Le photographe inconnu de l’occupation (The Unknown Photographer of the Occupation), followed by a book signing.

German :

Vortrag von Philippe Broussard, Journalist und stellvertretender Redaktionsleiter von Le Monde, über sein Buch Le photographe inconnu de l’occupation (Der unbekannte Fotograf der Besatzung) mit anschließender Signierstunde.

Italiano :

Conferenza di Philippe Broussard, giornalista e vicedirettore di Le Monde, sul suo libro Le photographe inconnu de l’occupation , seguita da una firma del libro.

Espanol :

Conferencia de Philippe Broussard, periodista y redactor jefe adjunto de Le Monde, sobre su libro Le photographe inconnu de l’occupation (El fotógrafo desconocido de la ocupación), seguida de una firma de libros.

L’événement Conférence de Philippe Broussard Montluçon a été mis à jour le 2025-10-03 par Montluçon Tourisme