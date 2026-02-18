Conférence de Philippe Grenier La découverte de l’espace Bibliothèque municipale Varzy

Conférence de Philippe Grenier La découverte de l’espace

Bibliothèque municipale 13 Rue Jacques Amiot Varzy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 18:00:00

fin : 2026-04-03 20:00:00

Date(s) :

2026-04-03

Comment les humains, petit à petit ont réussi à explorer l’univers, de plus en plus loin, sans jamais quitter la banlieue de la Terre, en s’appuyant sur les connaissances acquises dans de très nombreux domaines, en particulier le comportement de la matière au niveau microscopique. .

Bibliothèque municipale 13 Rue Jacques Amiot Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 74 88

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English : Conférence de Philippe Grenier La découverte de l’espace

L’événement Conférence de Philippe Grenier La découverte de l’espace Varzy a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Clamecy Haut Nivernais