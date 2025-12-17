Conférence de Philippe Walter : la science au service de l’art Maison des polytechniciens Paris Jeudi 8 janvier 2026, 11h00 sur inscription

CONFÉRENCE DE PHILIPPE WALTER : LA SCIENCE AU SERVICE DE L’ART

Philippe Walter, docteur en chimie, spécialisé dans l’étude des matériaux du patrimoine culturel, est, depuis 2022, membre de l’Institut (Académie des Sciences) après avoir été directeur de recherche au Centre de restauration des musées de France.

Il a inventé et mis au point des instruments innovants d’analyse, portables et légers, permettant de travailler sur les terrains archéologiques ou dans les musées. Ces outils lui ont permis des découvertes inattendues, notamment sur les habitudes cosmétiques de l’Antiquité, tant sur des statuettes féminines du Paléolithique supérieur que dans des flacons à fards égyptiens et romains.

Il a également étudié les peintures de grottes ornées (Lascaux en particulier), de tombes égyptiennes et gréco-romaines ou celles de certains artistes de la Renaissance, comme Léonard de Vinci.

Il nous parlera de ces recherches et enquêtes où il met la « Science au service de l’Art »

Date : jeudi 08 janvier 2026 à 11h00

Lieu : Maison des X, 12 rue de Poitiers 75007 PARIS

Inscription : sur le site HEC Alumni

Conférencier : Philippe Walter

Prix : 18 € par participant

Correspondant : Alain GERMILLON (H 71)

Début : 2026-01-08T11:00:00.000+01:00

Fin : 2026-01-08T12:30:00.000+01:00

Maison des polytechniciens 12 rue de Poitiers 75007 Paris



