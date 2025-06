Conférence de philosophie – Rue Pierre Trouillé Vic-en-Bigorre 16 juin 2025 14:30

Hautes-Pyrénées

Conférence de philosophie Rue Pierre Trouillé Hôtel de Journet Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées

Ethique et morale

Conférence de philosophie animée par Laurent Bibard Docteur en philosophie et en économie.

Docteur en philosophie et en économie, Laurent Bibard a été à la tête de la Chaire Edgar Morin de la complexité de 2014 à 2019, il enseigne la philosophie politique,la sociologie et l’économie .

Rue Pierre Trouillé Hôtel de Journet

Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 36 94 22 daniel.fournier43@orange.fr

English :

Ethics and morality

Philosophy lecture by Laurent Bibard, Doctor of Philosophy and Economics.

A doctor of philosophy and economics, Laurent Bibard headed the Edgar Morin Chair of Complexity from 2014 to 2019, and teaches political philosophy, sociology and economics.

German :

Ethik und Moral

Philosophische Konferenz unter der Leitung von Laurent Bibard Doktor der Philosophie und der Wirtschaftswissenschaften.

Laurent Bibard, Doktor der Philosophie und der Wirtschaftswissenschaften, war von 2014 bis 2019 Leiter des Edgar-Morin-Lehrstuhls für Komplexität und unterrichtet politische Philosophie, Soziologie und Wirtschaftswissenschaften.

Italiano :

Etica e morale

Conferenza filosofica di Laurent Bibard, dottore in filosofia ed economia.

Dottore in filosofia ed economia, Laurent Bibard è stato a capo della Cattedra Edgar Morin in Complexity dal 2014 al 2019. Insegna filosofia politica, sociologia ed economia.

Espanol :

Ética y moral

Conferencia filosófica de Laurent Bibard, Doctor en Filosofía y Ciencias Económicas.

Doctor en Filosofía y Economía, Laurent Bibard fue director de la Cátedra Edgar Morin de Complejidad de 2014 a 2019. Enseña filosofía política, sociología y economía.

