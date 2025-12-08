Conférence de philosophie VIC-EN-BIGORRE Vic-en-Bigorre

Conférence de philosophie

VIC-EN-BIGORRE Hôtel de Journet Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-08 14:30:00

fin : 2025-12-08 16:15:00

2025-12-08

Amis-ies philosophes bonjour !

L’association AVF Vic-en-Bigorre vous invite à la conférence dont le thème sera Découverte de la philosophie de Spinoza

La mission des AVF est d’accueillir en priorité les Nouveaux Arrivants dans nos villes et les personnes en recherche de lien social pour favoriser la création et le développement d’un réseau relationnel.

English :

Hello philosopher friends!

The AVF Vic-en-Bigorre association invites you to a conference on Discovering Spinoza’s philosophy

The AVF’s mission is to welcome newcomers to our towns and cities, and people looking for a social network to help them create and develop their own.

