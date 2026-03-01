Conférence de philosophie Rue de l’Hôpital Vic-en-Bigorre

Conférence de philosophie

Rue de l’Hôpital Hôtel Journet Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-30 16:00:00

fin : 2026-03-30

Date(s) :

2026-03-30

L’AVF propose une conférence de philosophie sur le thème Par delà le brouillard, comment approcher les crises contemporaines ?

L’ Accueil des Villes Françaises (AVF) de Vic-en-Bigorre qui a plus de 40 ans est une association Loi 1901 ayant pour but d’accueillir les personnes et les familles nouvellement installées dans la ville ou dans la région et de faciliter leur intégration.

Pour vous qui êtes nouvel arrivant dans le Val d’Adour , une équipe d’accueillants est à votre écoute pour vous renseigner et vous permettre de recréer un solide tissu relationnel et social, à travers des visites, des ateliers, des conférences…

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Rue de l’Hôpital Hôtel Journet Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 33 46 92

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English :

The AVF proposes a philosophy conference on the theme Beyond the fog, how do we approach contemporary crises?

L? Accueil des Villes Françaises (AVF) of Vic-en-Bigorre, which has been in existence for over 40 years, is an association under the French Law of 1901, whose aim is to welcome people and families newly settled in the town or region, and to facilitate their integration.

For those of you who are new to the Val d’Adour, a team of welcoming staff is on hand to provide information and help you rebuild a solid network of relationships and social contacts, through visits, workshops, conferences…

L’événement Conférence de philosophie Vic-en-Bigorre a été mis à jour le 2026-03-16 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65