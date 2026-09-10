Conférence de Pierre Fluck : Quand l’industrie disparait : lire les traces d’un paysage industriel, Musée de la Mine et de la Potasse, Wittelsheim

Informations pratiques

Conférence de Pierre Fluck : Quand l’industrie disparait : lire les traces d’un paysage industriel Dimanche 20 septembre, 11h00 Musée de la Mine et de la Potasse Haut-Rhin

Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Quand l’industrie disparaît : lire les traces d’un paysage industriel

Que reste-t-il d’un site industriel lorsque les bâtiments, les machines et les infrastructures ont disparu ?

À travers cette conférence, Pierre Fluck, universitaire spécialiste de l’archéologie industrielle, propose d’explorer les manières de lire et d’interpréter les paysages façonnés par l’industrie. Loin de se limiter aux vestiges monumentaux, l’archéologie industrielle s’intéresse aussi aux traces plus discrètes : formes du paysage, structures conservées, réseaux, matériaux, aménagements ou indices parfois presque imperceptibles.

En prenant pour point de départ les anciens puits du bassin potassique alsacien, aujourd’hui disparus de nombreux paysages, cette rencontre invite à regarder autrement un territoire que l’on croit familier. Que peuvent encore nous apprendre ces lieux sur les activités qui s’y sont déroulées, sur les techniques mises en œuvre et sur les hommes et les femmes qui les ont fait vivre ?

En écho à l’exposition Les puits disparus de Thomas Ermel, la conférence interrogera ainsi la question de la mémoire des lieux industriels et de leur devenir lorsque les traces matérielles s’effacent.

Car un paysage ne conserve pas seulement ce qui est visible : il peut aussi porter les indices d’une histoire industrielle qu’il faut apprendre à déchiffrer.

Musée de la Mine et de la Potasse 22 avenue Joseph-Else 68360 Wittelsheim Wittelsheim 68310 Cité Grassegert Haut-Rhin Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 0784575176 »}]

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