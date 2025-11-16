Conférence de Pierre Josquin La Poésie ultime vérité de la Vie Méditation à la lumière de poèmes français et chinois Chemin de la Chapelle Châtillon-Saint-Jean

Conférence de Pierre Josquin La Poésie ultime vérité de la Vie Méditation à la lumière de poèmes français et chinois

Chemin de la Chapelle Chapelle de Gillons Châtillon-Saint-Jean Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-16 15:00:00

fin : 2025-11-16

Date(s) :

2025-11-16

A la demande de nombreuses personnes, empêchées d’assister à la conférence du 26 octobre à Gillons Pierre Josquin refera sa conférence à la chapelle La poésie ultime vérité de la vie, méditation à la lumière de poèmes français et chinois.

.

Chemin de la Chapelle Chapelle de Gillons Châtillon-Saint-Jean 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 43 02

English :

At the request of a number of people who were unable to attend the October 26 lecture at Gillons, Pierre Josquin will give another lecture at the chapel: La poésie ultime vérité de la vie, a meditation in the light of French and Chinese poems.

German :

Auf Wunsch vieler Menschen, die an der Konferenz vom 26. Oktober in Gillons nicht teilnehmen konnten, wird Pierre Josquin seine Konferenz in der Kapelle wiederholen: Die Poesie als letzte Wahrheit des Lebens, Meditation im Licht französischer und chinesischer Gedichte.

Italiano :

Su richiesta di alcune persone che non hanno potuto partecipare alla conferenza di Gillons del 26 ottobre, Pierre Josquin terrà un’altra conferenza nella cappella: La poésie ultime vérité de la vie, meditation à la lumière de poèmes français et chinois (La poesia come verità ultima della vita, una meditazione alla luce dei poemi francesi e cinesi).

Espanol :

A petición de varias personas que no pudieron asistir a la conferencia de Gillons del 26 de octubre, Pierre Josquin pronunciará otra conferencia en la capilla: La poésie ultime vérité de la vie, meditation à la lumière de poèmes français et chinois (La poesía como verdad última de la vida, meditación a la luz de poemas franceses y chinos).

L’événement Conférence de Pierre Josquin La Poésie ultime vérité de la Vie Méditation à la lumière de poèmes français et chinois Châtillon-Saint-Jean a été mis à jour le 2025-11-07 par Valence Romans Tourisme