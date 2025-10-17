Conférence de Pierre Moïse sur la ligne de chemin de fer Micro-Folie Le Pouliguen

Conférence de Pierre Moïse sur la ligne de chemin de fer Micro-Folie Le Pouliguen vendredi 17 octobre 2025.

Conférence de Pierre Moïse sur la ligne de chemin de fer

Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 15:00:00

fin : 2025-10-17

Date(s) :

2025-10-17

Une histoire de la ligne de chemin de fer de Saint Nazaire au Croisic depuis son ouverture en 1879. Pourquoi a-t-elle été construite ? Comment a-t-elle évolué ? Et quel en a été l’impact sur le développement de la Presqu’île ? Pierre Moïse, experts des transports et de la mobilité répondra à toutes vos questions. .

Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 64 47 36 10 info@culture-en-folie.org

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Conférence de Pierre Moïse sur la ligne de chemin de fer Le Pouliguen a été mis à jour le 2025-10-03 par ADT44