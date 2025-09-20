Conférence de présentation des facteurs de pianos Boisselot & Fils et de l’association, le 20/09 à 14h suivie d’un concert. Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille Marseille

Conférence de présentation des facteurs de pianos Boisselot & Fils et de l’association, le 20/09 à 14h suivie d’un concert. Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille Marseille samedi 20 septembre 2025.

Conférence de présentation des facteurs de pianos Boisselot & Fils et de l’association, le 20/09 à 14h suivie d’un concert. Samedi 20 septembre, 14h00 Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T14:30:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T14:30:00

L’association Boisselot & Fils présente les facteurs de piano de génie actifs au 19ème siècle en Provence, inventeurs de la pédale tonale des pianos à queue et du ressort répétiteur pour mécanique des pianos droits.

Conservatoire Pierre-Barbizet , 2 place Carli à Marseille 13001,

Samedi 20 septembre 2025 à 14heures, salle Billoud au premier étage.

Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille 2 place Auguste et François Carli 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône PACA 04 86 01 31 50 https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=http://esadmm.fr/conservatoire/presentation/presentation/&ved=2ahUKEwj4i9ud_KuIAxWZ0wIHHYVuFzMQFnoECD0QAQ&usg=AOvVaw3Y2MXs9vnJu9NSGCF9F1sd ✱ 1500 élèves et 90 enseignant·e·s, réparti·e·s au sein de 60 disciplines en musique | théâtre | danse (par convention avec l’ENDM)

Journées européennes du patrimoine 2025

©Association Boisselot & Fils