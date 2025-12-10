Conférence de presse 26e Festival du Bout du monde Améthyste Crozon
Conférence de presse 26e Festival du Bout du monde Améthyste Crozon vendredi 20 mars 2026.
Conférence de presse 26e Festival du Bout du monde
Améthyste 1 place Etienne Schlumberger Crozon Finistère
Début : 2026-03-20 18:00:00
Quai Ouest Musiques dévoile la programmation complète de la 26e édition du Festival du Bout du monde ! En avant-première l’équipe
présente les talents émergents, les rencontres artistiques inédites et les grands noms de la scène internationale qui illumineront le
site de Landaoudec cet été.
Au programme, dès 18 h une présentation vidéo de la trentaine d’artistes qui se produiront les 31 juillet, 1 et 2 août 2026, ainsi
que quelques morceaux en live de l’un d’eux. Un joli aperçu de ce festival riche en émotions et une occasion idéale d’explorer de
nouvelles cultures musicales.
1 h 30
Gratuit, réservation indispensable
festivalduboutdumonde.com .
