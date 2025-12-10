Conférence de presse 26e Festival du Bout du monde Améthyste Crozon

Conférence de presse 26e Festival du Bout du monde

Améthyste 1 place Etienne Schlumberger Crozon Finistère

Début : 2026-03-20 18:00:00

fin : 2026-03-20

2026-03-20

Quai Ouest Musiques dévoile la programmation complète de la 26e édition du Festival du Bout du monde ! En avant-première l’équipe

présente les talents émergents, les rencontres artistiques inédites et les grands noms de la scène internationale qui illumineront le

site de Landaoudec cet été.

Au programme, dès 18 h une présentation vidéo de la trentaine d’artistes qui se produiront les 31 juillet, 1 et 2 août 2026, ainsi

que quelques morceaux en live de l’un d’eux. Un joli aperçu de ce festival riche en émotions et une occasion idéale d’explorer de

nouvelles cultures musicales.

1 h 30

Gratuit, réservation indispensable

festivalduboutdumonde.com .

Améthyste 1 place Etienne Schlumberger Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 2 98 86 49 08

