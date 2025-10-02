Conférence de prévention Le sommeil c’est la santé ! Centre d’Animation et de Congrès Bagnoles de l’Orne Normandie

Conférence de prévention Le sommeil c’est la santé ! Centre d’Animation et de Congrès Bagnoles de l’Orne Normandie jeudi 2 octobre 2025.

Conférence de prévention Le sommeil c’est la santé !

Centre d’Animation et de Congrès 12 avenue des thermes Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Début : 2025-10-02 14:00:00

fin : 2025-10-02 16:00:00

2025-10-02

L’ASEPT Normandie organise une conférence gratuite animée par un professionnel de santé et dédiée aux seniors retraités dès 55 ans. Au cours d’une conférence débat, seront abordés le fonctionnement du sommeil pour mieux appréhender les effets liés à l’âge, les conseils et astuces pour faire face aux difficultés, les différences entre les difficultés passagères normales et les pathologies liées au sommeil, etc.

À l’issue de cette rencontre, 6 séances de sophrologie d’1 h vous seront proposées afin de découvrir des techniques de relaxation et de respiration pour bien préparer sa nuit et combattre les insomnies.

Conférence gratuite et ouverte à tous. Renseignements auprès de la Mairie de Bagnoles de l’Orne au 02 33 30 73 73 .

