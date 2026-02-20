Conférence De quelle humanité le chatbot est-il l’avenir ? TARBES Tarbes
Conférence De quelle humanité le chatbot est-il l’avenir ?
TARBES 31 rue André Fourcade Tarbes Hautes-Pyrénées
Début : 2026-03-28 16:00:00
fin : 2026-03-28
2026-03-28
Conférence gesticulée animée par Philippe Cazeneuve
Tout public + 12 ans
TARBES 31 rue André Fourcade Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 44 38 98
English :
Lecture by Philippe Cazeneuve
Public + 12 years old
