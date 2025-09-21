Conférence « De quoi Lyon est-elle capitale ? » par Philippe Dujardin suivie de la dédicace de son ouvrage « Lyon. L’esprit des lieux » UCLy – Université Catholique de Lyon Lyon

Conférence « De quoi Lyon est-elle capitale ? » par Philippe Dujardin suivie de la dédicace de son ouvrage « Lyon. L’esprit des lieux » UCLy – Université Catholique de Lyon Lyon dimanche 21 septembre 2025.

Conférence « De quoi Lyon est-elle capitale ? » par Philippe Dujardin suivie de la dédicace de son ouvrage « Lyon. L’esprit des lieux » Dimanche 21 septembre, 16h00 UCLy – Université Catholique de Lyon Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Fin : 2025-09-21T16:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

C’est sous de fort nombreux motifs que Lyon a pu se prévaloir du titre de capitale. Mais le plus prestigieux, « capitale des Gaules », n’est pas le plus assuré. Et, à l’autre extrémité de la chaîne temporelle, celui de capitale régionale ne la démarque aucunement. Bien étrange cité, « bénie des dieux » par sa position géographique, éminente par son ancienneté, son activité marchande, bancaire, manufacturière, son statut religieux, mais démunie des deux institutions majeures dont se prévalaient, durant l’Ancien Régime, Montpellier, Toulouse, Grenoble ou Rennes : un parlement et une université. Singulier déficit que la période révolutionnaire puis post-révolutionnaire n’a pas réparé !

La question peut alors être posée : mais de quoi Lyon est-elle véritablement la capitale ?

UCLy – Université Catholique de Lyon 10 place des archives 69002 Lyon Lyon 69002 Lyon 2e Arrondissement Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 72 30 50 12 http://www.ucly.fr https://www.facebook.com/festivalmusicly/ [{« type »: « link », « value »: « https://ypl.me/Lgr/t »}] L’UCLY est une université qui a la particularité d’être située sur le site d’une ancienne prison célèbre à Lyon, la prison Saint-Paul. La qualité architecturale de la transformation lui confère un attrait particulier dans le quartier Perrache. Métro A : Perrache / Tram T1 : Suchet

C’est sous de nombreux motifs que Lyon a pu se prévaloir du titre de capitale. Mais le plus prestigieux, « capitale des Gaules », n’est pas le plus assuré. Et, à l’autre extrémité de la chaîne «…

©Phillipe Dujardin