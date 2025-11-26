Conférence de Raymond Kévorkian Eldorado Saint-Pierre-d’Oléron

Conférence de Raymond Kévorkian

Eldorado 5 rue de la république Saint-Pierre-d'Oléron Charente-Maritime

Tarif : 6 – 6 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26 14:30:00

fin : 2025-11-26

Date(s) :

2025-11-26

Conférence de Raymond Kévorkian, historien français au cinéma l’Eldorado gratuit et sans réservation.

+33 7 89 70 95 41 stopcrohno@gmail.com

English : Lecture by Raymond Kévorkian

Lecture by Raymond Kévorkian, French historian, at the Eldorado cinema, free of charge and without reservation.

German : Vortrag von Raymond Kévorkian

Vortrag des französischen Historikers Raymond Kévorkian im Kino l’Eldorado Kostenlos und ohne Reservierung.

Italiano :

Conferenza di Raymond Kévorkian, storico francese, presso il cinema Eldorado, gratuita e senza prenotazione.

Espanol : Conferencia de Raymond Kévorkian

Conferencia de Raymond Kévorkian, historiador francés, en el cine Eldorado, gratuita y sin reserva.

