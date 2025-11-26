Conférence de Raymond Kévorkian Eldorado Saint-Pierre-d’Oléron
Conférence de Raymond Kévorkian
Tarif : 6 – 6 – 8 EUR
Début : 2025-11-26 14:30:00
2025-11-26
Conférence de Raymond Kévorkian, historien français au cinéma l’Eldorado gratuit et sans réservation.
Eldorado 5 rue de la république Saint-Pierre-d’Oléron 17310 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 89 70 95 41 stopcrohno@gmail.com
English : Lecture by Raymond Kévorkian
Lecture by Raymond Kévorkian, French historian, at the Eldorado cinema, free of charge and without reservation.
German : Vortrag von Raymond Kévorkian
Vortrag des französischen Historikers Raymond Kévorkian im Kino l’Eldorado Kostenlos und ohne Reservierung.
Italiano :
Conferenza di Raymond Kévorkian, storico francese, presso il cinema Eldorado, gratuita e senza prenotazione.
Espanol : Conferencia de Raymond Kévorkian
Conferencia de Raymond Kévorkian, historiador francés, en el cine Eldorado, gratuita y sin reserva.
