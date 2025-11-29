Conférence de Robert Kosmann Sorti d’usine La perruque , un travail détourné Rue Jacques Amiot Varzy

Conférence de Robert Kosmann Sorti d’usine La perruque , un travail détourné

Rue Jacques Amiot Les salons du château Varzy Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 18:00:00

fin : 2025-11-29 20:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Conférence de Robert Kosmann et exposition d’objets réalisés en perruque La perruque, écrit Le Petit Robert, est un travail effectué par un ouvrier, un technicien, pendant ses heures de travail et pour son usage personnel, avec les matériaux et l’outillage de l’entreprise Détournement de matériaux ou d’outils appartenant à l’employeur. Dans l’univers de l’usine, du travail à la chaîne, l’histoire de la perruque est une histoire souterraine. Entre tolérance et clandestinité, entre vol et dû, entre labeur et loisir, entre habitudes et transgressions, entre individualité et appartenance au groupe, la perruque est tout cela à la fois.

L’auteur, fraiseur mécanicien, a pu interroger des dizaines de perruqueurs sur leurs bricolages et leurs créations. L’ouvrage, abondamment illustré, dresse également un tableau complet des débats et des études sur cette forme méconnue de contestation du travail. .

Rue Jacques Amiot Les salons du château Varzy 58210 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 29 74 88 biblio.varzy@orange.fr

