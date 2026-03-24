Conférence de Robert Lobet Le livre d’artiste au bout du voyage quai Voltaire Langeac

Conférence de Robert Lobet Le livre d’artiste au bout du voyage

quai Voltaire Auditorium de la médiathèque Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 20:00:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Robert Lobet présente son approche du livre d’artiste et l’influence qu’ont eu les voyages sur sa pratique dans ce domaine. Il évoque les moyens mis en œuvre, ses choix esthétiques, le dialogue entre les techniques et leurs évolutions.

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quai Voltaire Auditorium de la médiathèque Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 23 01 contact.mediatheque@ville-langeac.com

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English :

Robert Lobet presents his approach to the artist’s book and the influence that travel has had on his practice in this field. He discusses the means he uses, his aesthetic choices, the dialogue between techniques and their evolution.

L’événement Conférence de Robert Lobet Le livre d’artiste au bout du voyage Langeac a été mis à jour le 2026-03-24 par Communauté de communes des rives Haut-Allier