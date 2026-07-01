Conférence de Roger Sicret Les comètes à l’Observatoire de Valcourt Valcourt
vendredi 17 juillet 2026 · Valcourt
Informations pratiques
Valcourt
Conférence de Roger Sicret Les comètes à l’Observatoire de Valcourt
Observatoire de Valcourt Valcourt Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-07-17
Tout public
Venez découvrir l’univers fascinant des Comètes en écoutant la conférence de Roger Sicret qui se déroulera à l’Observatoire de Valcourt le 17 juillet à 20h30 .
Observatoire de Valcourt Valcourt 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 06 22 18
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English :
L’événement Conférence de Roger Sicret Les comètes à l’Observatoire de Valcourt Valcourt a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne