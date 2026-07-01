Informations pratiques

Valcourt

Conférence de Roger Sicret Les comètes à l’Observatoire de Valcourt

Observatoire de Valcourt Valcourt Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Tout public

Venez découvrir l’univers fascinant des Comètes en écoutant la conférence de Roger Sicret qui se déroulera à l’Observatoire de Valcourt le 17 juillet à 20h30 .

Observatoire de Valcourt Valcourt 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 06 22 18

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English :

L’événement Conférence de Roger Sicret Les comètes à l’Observatoire de Valcourt Valcourt a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne