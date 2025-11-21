Conférence de sensibilisation au Zéro déchet Châteauroux

Conférence de sensibilisation au Zéro déchet

8 rue Eugène Delacroix Châteauroux Indre

Gratuit

Début : Vendredi 2025-11-21

fin : 2025-11-21

2025-11-21

Prendre soin de la planète en produisant moins de déchets ? Jérémie Pichon, de la Famille (presque) zéro déchet, viendra partager à Châteauroux l’expérience qui a transformé son quotidien et inspiré des milliers de familles.

Une conférence engagée, drôle et pleine d’astuces, suivie d’une séance dédicace.

En 2014, la Famille (presque) zéro déchet se lance le défi de réduire drastiquement sa production annuelle de déchets… jusqu’à les faire tenir dans un simple bocal ! Cette aventure a donné naissance à plusieurs ouvrages illustrés par Bénédicte Moret et à des conférences façon stand-up animées par Jérémie Pichon.

À l’invitation de Familles Rurales de l’Indre, il viendra à Châteauroux partager cette expérience inspirante un témoignage vivant et accessible pour montrer que le zéro déchet est possible, concret et joyeux. Ne manquez pas ce rendez-vous ! .

8 rue Eugène Delacroix Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 7 70 21 79 88 prevactions36@famillesrurales.org

