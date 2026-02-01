Conférence de Simone Klinghammer Wasselonne

Conférence de Simone Klinghammer

Début : Vendredi 2026-02-06 20:00:00

Ecologie intérieure ? Prendre soin de soi et du vivant..

Conférence de Simone Klinghammer, enseignante et conseillère conjugale.

Vendredi 6 février 2026 à 20h, salle prévôtale.

Proposé par le groupe œcuménique écologie, des paroisses catholiques et protestante de Romanswiller, de la Mossig-Sommerau, de Wangenbourg-Engenthal et Wasselonne. .

