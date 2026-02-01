Conférence de Simone Klinghammer Wasselonne
Conférence de Simone Klinghammer Wasselonne vendredi 6 février 2026.
Conférence de Simone Klinghammer
Cour du Château Wasselonne Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-02-06 20:00:00
fin : 2026-02-06
Date(s) :
2026-02-06
Ecologie intérieure ? Prendre soin de soi et du vivant..
Conférence de Simone Klinghammer, enseignante et conseillère conjugale.
Vendredi 6 février 2026 à 20h, salle prévôtale.
Proposé par le groupe œcuménique écologie, des paroisses catholiques et protestante de Romanswiller, de la Mossig-Sommerau, de Wangenbourg-Engenthal et Wasselonne. .
Cour du Château Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 01 68 lilian.gerber@uepal.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Conférence de Simone Klinghammer Wasselonne a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble