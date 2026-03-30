Conférence de Sylvain Tesson et Catherine Van Offelen Salle AMIO Millau

Conférence de Sylvain Tesson et Catherine Van Offelen

Salle AMIO 37 av de la République Millau Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-03-31

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-31

La 13e DBLE organisera une conférence de Sylvain Tesson et de Catherine van Offelen à Millau à la salle AMIO (37 avenue de la république) à 20h30 le mardi 31 mars.



Ils viendront nous parler de sagesse antique dans notre monde en constant déséquilibre à travers l’ouvrage Risquer la prudence .



Cette conférence, ouverte aux Millavois, sera également très intéressante pour les entrepreneurs (prise de risque dans l’incertitude…).



Le lendemain, mercredi 1er avril, Sylvain Tesson devrait dédicacer ses ouvrages en fin d’après-midi à la librairie Caumes des livres. .

Salle AMIO 37 av de la République Millau 12100 Aveyron Occitanie kaladi.ombad@intradef.gouv.fr

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English :

L’événement Conférence de Sylvain Tesson et Catherine Van Offelen Millau a été mis à jour le 2026-03-27 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)