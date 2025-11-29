Conférence de Sylvie David Musée Baron Martin Gray

Conférence de Sylvie David

Musée Baron Martin 6 Rue Pigalle Gray Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 15:00:00

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Sylvie David fera revivre pour vous le sens et le déroulé des banquets dans la Grèce antique à partir de leur évocation littéraire par de grands auteurs, tels Aristophane ou Platon. Au-delà de la consommation de boissons dont le vin attaché à Dionysos et d’aliments miel, gâteaux …- où les convives festoyaient en position allongée au milieu des chants et des danses, les banquets assuraient une forme de cohésion dans les sociétés antiques. Banquets de prestige et d’apparat magnifiant la générosité de celui qui les offrait, banquets destinés à honorer les dieux, banquets funéraires… ces manifestations servaient différentes finalités.

Aussi, après avoir évoqué les conditions matérielles du banquet, ainsi que les plaisirs qui lui sont attachés, la conférence mettra en avant la dimension rituelle du banquet ainsi que les plaisirs qui lui sont liés (aspects ludiques, érotiques, artistiques ou philosophiques).

Une pratique originale que Sylvie David vous fera découvrir avec talent ! N’hésitez pas ensuite à regarder les céramiques grecques et campaniennes du musée.

Animation gratuite proposée par les Amis du musée .

Musée Baron Martin 6 Rue Pigalle Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 69 10 musee@ville-gray.fr

