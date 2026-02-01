Conférence de Théo Lebouc Voir le bateau rue du Port Mesquer
Conférence de Théo Lebouc Voir le bateau rue du Port Mesquer samedi 28 février 2026.
Conférence de Théo Lebouc Voir le bateau
rue du Port cale de Kercabellec Mesquer Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-28 14:00:00
fin : 2026-02-28
Date(s) :
2026-02-28
Présentation et lancement des bateaux construits par les élèves de l’école de charpente marine Skol ar Mor. .
rue du Port cale de Kercabellec Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 86 75 93 27 com@skolarmor.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Conférence de Théo Lebouc Voir le bateau Mesquer a été mis à jour le 2026-02-17 par ADT44