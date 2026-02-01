Conférence de Thierry Dehayes Arsène Lupin, qui est vraiment ce gentleman cambrioleur? Place de la République Sablé-sur-Sarthe

Conférence de Thierry Dehayes Arsène Lupin, qui est vraiment ce gentleman cambrioleur?

Place de la République Les Anciennes Ecuries Sablé-sur-Sarthe Sarthe

Arsène Lupin Qui est vraiment ce gentleman cambrioleur?

Thierry Dehayes nous dévoile comment Maurice Leblanc a construit ce personnage depuis un modèle vivant, Alexandre Jacob, bandit, anarchiste, adepte de stratagèmes et déguisements.

A l’issue de la conférence, un épisode de la série avec Georges Descrières sera projeté.

Vente et dédicace du livre de Thierry Dehayes Arsène Lupin, Biographie

Entrée libre. .

English :

Arsène Lupin Who is this gentleman burglar?

