Conférence de Thierry Dutoit et Emma Leone “Mauvais souvenirs militaires dans les espaces naturels. Comment dépolluer et renaturer ? » station Marine d’Endoume Marseille 7e Arrondissement
Conférence de Thierry Dutoit et Emma Leone “Mauvais souvenirs militaires dans les espaces naturels. Comment dépolluer et renaturer ? » station Marine d’Endoume Marseille 7e Arrondissement mercredi 24 septembre 2025.
Conférence de Thierry Dutoit et Emma Leone “Mauvais souvenirs militaires dans les espaces naturels. Comment dépolluer et renaturer ? »
Mercredi 24 septembre 2025 de 19h à 20h. station Marine d’Endoume Rue de la Batterie des Lions Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-24 19:00:00
fin : 2025-09-24 20:00:00
Date(s) :
2025-09-24
Dans le cadre des conférences grand public des Mercredis d’Endoume
En présentiel à la Station Marine d’Endoume ou en direct à 19h sur https://tv.imbe.fr/les-mercredis-dendoume
Dans le cadre des conférences grand public des Mercredis d’Endoume
En présentiel à la Station Marine d’Endoume ou en direct à 19h sur https://tv.imbe.fr/les-mercredis-dendoume, nous accueillons Thierry Dutoit, Ecologue, Directeur de recherches CNRS à l’IMBE et Emma Leone, doctorante en écologie à l’IMBE pour une conférence intitulée « Mauvais souvenirs militaires dans les espaces naturels. Comment dépolluer et renaturer ? » .
station Marine d’Endoume Rue de la Batterie des Lions Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 17 09 86 43 carole.borchiellini@imbe.fr
English :
As part of the Endoume Wednesdays lectures for the general public
In person at Station Marine d?Endoume or live at 7pm on https://tv.imbe.fr/les-mercredis-dendoume
German :
Im Rahmen der öffentlichen Vorträge der Mercredis d’Endoume
Präsenzveranstaltung in der Meeresstation von Endoume oder Live-Streaming um 19 Uhr auf https://tv.imbe.fr/les-mercredis-dendoume
Italiano :
Nell’ambito delle conferenze dei mercoledì di Endoume per il grande pubblico
Di persona presso la Stazione marittima di Endoume o in diretta alle 19.00 su https://tv.imbe.fr/les-mercredis-dendoume
Espanol :
En el marco de las conferencias de los Miércoles de Endoume para el público en general
En persona en la Estación Marítima de Endoume o en directo a las 19.00 horas en https://tv.imbe.fr/les-mercredis-dendoume
L’événement Conférence de Thierry Dutoit et Emma Leone “Mauvais souvenirs militaires dans les espaces naturels. Comment dépolluer et renaturer ? » Marseille 7e Arrondissement a été mis à jour le 2025-09-08 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille