Conférence de Thierry Dutoit et Emma Leone “Mauvais souvenirs militaires dans les espaces naturels. Comment dépolluer et renaturer ? »

Mercredi 24 septembre 2025 de 19h à 20h. station Marine d’Endoume Rue de la Batterie des Lions Marseille 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-24 19:00:00

fin : 2025-09-24 20:00:00

2025-09-24

Dans le cadre des conférences grand public des Mercredis d’Endoume

En présentiel à la Station Marine d’Endoume ou en direct à 19h sur https://tv.imbe.fr/les-mercredis-dendoume

En présentiel à la Station Marine d’Endoume ou en direct à 19h sur https://tv.imbe.fr/les-mercredis-dendoume, nous accueillons Thierry Dutoit, Ecologue, Directeur de recherches CNRS à l’IMBE et Emma Leone, doctorante en écologie à l’IMBE pour une conférence intitulée « Mauvais souvenirs militaires dans les espaces naturels. Comment dépolluer et renaturer ? » .

station Marine d’Endoume Rue de la Batterie des Lions Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 17 09 86 43 carole.borchiellini@imbe.fr

