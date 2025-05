Conférence de Thierry Feral Genèse du système concentrationnaire nazi – Centre Courty Chamalières, 13 mai 2025 18:30, Chamalières.

Puy-de-Dôme

Conférence de Thierry Feral Genèse du système concentrationnaire nazi Centre Courty 2 avenue Bergougnan Chamalières Puy-de-Dôme

Début : 2025-05-13 18:30:00

fin : 2025-05-13 20:00:00

2025-05-13

Conférence du germaniste et fondateur de la collection “Allemagne d’hier et d’aujourd’hui” aux éditions l’Harmattan, Thierry Feral. Ses ouvrages seront disponibles à la vente.

Centre Courty 2 avenue Bergougnan

Centre Courty 2 avenue Bergougnan
Chamalières 63400 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 43 76 23 36 musee.resistance@clermontmetropole.eu

English :

Lecture by Thierry Feral, German scholar and founder of the ?Allemagne d?hier et d?aujourd?hui? collection published by l?Harmattan. His books will be available for purchase.

German :

Vortrag des Germanisten und Gründers der Reihe « Allemagne d’hier et d’aujourd’hui » bei den Editions l’Harmattan, Thierry Feral. Seine Bücher werden zum Verkauf angeboten.

Italiano :

Conferenza di Thierry Feral, studioso della Germania e fondatore della collana « Allemagne d’hier et d’aujourd’hui » pubblicata da l’Harmattan. I suoi libri saranno disponibili per l’acquisto.

Espanol :

Conferencia de Thierry Feral, erudito alemán y fundador de la colección « Allemagne d’hier et d’aujourd’hui », publicada por l’Harmattan. Sus libros estarán a la venta.

