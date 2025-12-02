Conférence de Thierry Jousse La Fabrique Rêves de Ville Le Mans

Conférence de Thierry Jousse

La Fabrique Rêves de Ville 5 Boulevard Anatole France Le Mans

Début : 2026-01-27 18:00:00

fin : 2026-01-27 20:00:00

2026-01-27

Conférence de Thierry Jousse autour de l’ouvrage Vinyles de Légende. (Editions EPA/Radio France)

Au milieu des années 1950, le 33 tours fait irruption dans tous les foyers ou presque. La longueur d’un album modifie le projet musical mais à cet apport esthétique, il faut ajouter le développement d’un art à part entière, celui des pochettes de ces vinyles, dont certaines sont devenues mythiques.

À travers une série d’exemples (Beatles, Velvet Underground ou le label Blue Note), tirés du jazz, de la pop, de la soul et même de la musique brésilienne, l’enjeu de cette conférence est d’identifier les grandes esthétiques musicales et graphiques qui ont marqué l’ère du 33 tours, jusqu’à la disparition presque totale du vinyle à la fin des années 1980. Ou comment la musique a suscité un art visuel et graphique unique en son genre.

Dans le cadre de Le Mans Sonore. .

English :

Lecture by Thierry Jousse on the book Vinyles de Légende (Editions EPA/Radio France)

