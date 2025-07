Conférence de Thierry LOUISE Naufrages sur Gatteville Gatteville-le-Phare

Conférence de Thierry LOUISE Naufrages sur Gatteville

25C Route du Phare Gatteville-le-Phare Manche

Début : 2025-07-19 18:30:00

fin : 2025-07-19 20:00:00

2025-07-19

Gatteville Héritages vous propose une conférence de Thierry LOUISE, passionné d’Histoire maritime, sur les naufrages ayant eu sur les rivages de Gatteville.

25C Route du Phare Gatteville-le-Phare 50760 Manche Normandie +33 6 63 48 25 45 boris.bonnin@me.com

English : Conférence de Thierry LOUISE Naufrages sur Gatteville

Gatteville Héritages invites you to a lecture by Thierry LOUISE, a maritime history enthusiast, on the shipwrecks that occurred on the shores of Gatteville.

German :

Gatteville Héritages bietet Ihnen einen Vortrag von Thierry LOUISE, einem begeisterten Anhänger der Seefahrtsgeschichte, über die Schiffbrüche, die sich an den Ufern von Gatteville ereignet haben.

Italiano :

Gatteville Héritages vi invita a una conferenza di Thierry LOUISE, appassionato di storia marittima, sui naufragi avvenuti sulle coste di Gatteville.

Espanol :

Gatteville Héritages le invita a una conferencia de Thierry LOUISE, aficionado a la historia marítima, sobre los naufragios ocurridos en las costas de Gatteville.

