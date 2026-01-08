Conférence de Thierry Truffaut L’Etxez etze Salle des associations Arcangues

Conférence de Thierry Truffaut L’Etxez etze

Salle des associations Route du Trinquet Arcangues Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Salle des association, 19h30 Thierry Truffaut, anthropologue , propose une présentation de la tradition de la tournée de maison en maison . .

Salle des associations Route du Trinquet Arcangues 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 43 08 55 animation@arcangues.fr

