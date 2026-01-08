Conférence de Thierry Truffaut L’Etxez etze Salle des associations Arcangues

Conférence de Thierry Truffaut L'Etxez etze Salle des associations Arcangues mardi 27 janvier 2026.

Salle des associations Route du Trinquet Arcangues Pyrénées-Atlantiques

Gratuit

Gratuit

2026-01-27
fin : 2026-01-27

2026-01-27

Salle des association, 19h30 Thierry Truffaut, anthropologue , propose une présentation de la tradition de la tournée de maison en maison .

Salle des associations Route du Trinquet Arcangues 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 43 08 55  animation@arcangues.fr

