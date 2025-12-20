Conférence de Vesunna Vesunna, entre fouilles et découvertes la ville antique se dévoile Musée Vesunna Périgueux

Conférence de Vesunna Vesunna, entre fouilles et découvertes la ville antique se dévoile

Musée Vesunna 20 rue du 26ème Régiment d'Infanterie Périgueux

Début : 2026-02-25

Autour de l’exposition L’Antiquité au coin de la rue. Voir et percevoir l’espace public gallo-romain jusqu’au 8 mars 2025.

Conférence de Pierre Dumas-Lattaque, archéologue responsable d’opérations Antiquité Service Départemental de l’Archéologie de la Dordogne

La ville de Périgueux a fait l’objet de plusieurs opérations archéologiques depuis une dizaine d’années. Cette conférence propose de faire un point sur le renouvellement des connaissances sur la ville antique de Vesunna et notamment sur son urbanisme.

Sans réservation dans la limite des places disponibles.

Renseignement au 05.53.53.00.92 .

Renseignement au 05.53.53.00.92

