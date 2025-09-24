Conférence de Virgile Cirefice Espace Noriac Limoges

Conférence de Virgile Cirefice Espace Noriac Limoges mercredi 24 septembre 2025.

Conférence de Virgile Cirefice

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-24

fin : 2025-09-24

Date(s) :

2025-09-24

Le centre de la Mémoire d’Oradour-sur-Glane organise la conférence « Le fascisme italien et les milieux culturels mise au pas, cohabitation ou opposition ? ». Elle sera menée par l’historien Virgile Cirefice. Il s’agira de comprendre, au cours d’une heure, les rapports entre le fascisme et les milieux de la culture en contexte politique autoritaire.

Réservations en ligne (en lien). .

Espace Noriac 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

English : Conférence de Virgile Cirefice

German : Conférence de Virgile Cirefice

Italiano :

Espanol : Conférence de Virgile Cirefice

L’événement Conférence de Virgile Cirefice Limoges a été mis à jour le 2025-08-27 par OT Limoges Métropole