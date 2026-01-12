Conférence de William BROU Médiathèque Valery-Larbaud Vichy

Conférence de William BROU

Conférence sur la représentation de la Shoah dans le jeu vidéo. À partir d’un extrait de My Memory of Us, analyse des récits, symboles et mécaniques ludiques, entre mémoire, métaphores, pour interroger le lien entre jeu et histoire.

Médiathèque Valery-Larbaud 106-110 rue du Maréchal Lyautey Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 17 17 mairie@ville-vichy.fr

English :

Conference on the representation of the Holocaust in video games. Based on an excerpt from My Memory of Us, analysis of narratives, symbols and game mechanics, between memory and metaphor, to question the link between games and history.

