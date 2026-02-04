Conférence de William Trouvé Coutances
Conférence de William Trouvé Coutances samedi 28 mars 2026.
Conférence de William Trouvé
11 Rue Saint-Maur Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 14:00:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Conférence grand public de William Trouvé aux Unelles à Coutances. .
11 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 76 78 50
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Conférence de William Trouvé
L’événement Conférence de William Trouvé Coutances a été mis à jour le 2026-02-04 par Coutances Tourisme