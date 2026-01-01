Conférence de Zoé Skrzypczak du musée Garret de Vesoul dédiée à l’artiste Haut-Saônois Jean Léon Gérôme Musée Baron Martin Gray

Conférence de Zoé Skrzypczak du musée Garret de Vesoul dédiée à l’artiste Haut-Saônois Jean Léon Gérôme

Musée Baron Martin 6 Rue Pigalle Gray Haute-Saône

Début : 2026-01-25 11:00:00

Conférence de Zoé Skrzypczak du musée Garret de Vesoul dédiée à l’artiste Haut-Saônois Jean Léon Gérôme (Vesoul 1824-Paris 1904). Cette présentation générale de son parcours biographique et culturel s’inscrit dans la volonté d’éclairer et d’approfondir le spectacle qui lui sera consacré au Théâtre de Gray par Odile Collinet et la Cie Théâtre EnVie le samedi 31 janvier prochain, comme une forme d’avant-courrier et d’anticipation du plaisir de le découvrir ou de le redécouvrir autre par la magie du théâtre et de la scène. Gérôme et ses élèves furent sollicités par la Mairie de Gray lors de la refondation du musée de Gray sur le site du château dans les années 1900. .

Musée Baron Martin 6 Rue Pigalle Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 65 69 10 musee@ville-gray.fr

