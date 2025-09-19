Conférence – Déambulation : « De la Préhistoire à l’Histoire, voici les temps de l’architecture » Musée national de Préhistoire Les Eyzies

Gratuit. Réservation obligatoire.

De la Préhistoire à l’Histoire, voici les temps de l’architecture

En présence de :

– – , architecte du bâtiment inauguré en 2004

– , conservatrice générale du Patrimoine, directrice du MNP

– , professeur de sociologie à l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Bordeaux, Directeur de PAVE – Centre Emile Durkheim, rattaché au CNRS 5116 et Ecole doctorale SP2 Université de Bordeaux, en résidence au MNP

La rencontre s’ouvrira à l’auditorium par un échange entre Jean-Pierre Buffi et Olivier Chadoin pour revenir sur le contexte, la genèse du projet architectural et les intentions premières nourries par le site, le château et le paysage de la vallée de la Vézère.

La soirée se poursuivra dans les salles, où Nathalie Fourment dialoguera avec Jean-Pierre Buffi pour faire éprouver in situ les choix architecturaux et muséographiques.

Le parcours se conclura par un retour à l’auditorium afin d’ouvrir la discussion sur l’adaptation d’un bâtiment remarquable, sa symbolique et la continuité de son histoire architecturale.

Une présentation de la visite virtuelle et sa déclinaison en casque VR pourra être proposée au public à cette occasion.

Réservation pour la conférence : bit.ly/ConferenceJEP-19-09-25

Plus d’informations : bit.ly/JEP-2025-MNP

Musée national de Préhistoire 1 rue du Musée, 24620 Les Eyzies, France Les Eyzies 24620 Les Eyzies-de-Tayac-Sireuil Dordogne Nouvelle-Aquitaine 0553064545 https://musee-prehistoire-eyzies.fr [{« type »: « link », « value »: « http://bit.ly/ConferenceJEP-19-09-25 »}]

